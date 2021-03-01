Уроженец Киргизии ездил по Тюмени с фальшивыми правами

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, ездящего по поддельным водительским правам, осудили в Тюмени, сообщает областной суд.

В октябре 2020 года инспектор ГИБДД остановил автомобиль "Дэу Нексия" на ул. Федюнинского в Тюмени. Водитель показал удостоверение, выданное в городе Джалал-Абад. Подлинность документа вызвала сомнение у полицейского, и он отправил его на экспертизу.

Права действительно оказались фальшивыми. Защитная фоновая сетка, печатный бланковый и вносимый тексты, а также другие элементы защиты выполнены на цветном струйном принтере.

Суд оштрафовал уроженца Киргизии на 5 тыс. рублей.