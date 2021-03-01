В Тюменской области в 2020 году выявлено около тысячи нарушений прав потребителей
Более 2 млн рублей составила общая сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора Тюменской области в 2020 году.
Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Артем Никоза.
Специалисты ведомства выявили около одной тысячи нарушений обязательных требований законов, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
"По итогам 382 контрольно-надзорных мероприятий предпринимателям было выдано 119 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей. Также вынесено 337 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности, выдано 61 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения", - рассказал он.
Артем Никоза добавил, что, несмотря на снижение количества проверок, средняя сумма штрафов в 2020 году возросла и составила 8 тыс. рублей.
По итогам контрольных закупок составлено три протокола об административном правонарушении. Они касались реализации товаров без предусмотренной законом маркировки, а также навязывания услуг покупателю мобильных телефонов.
Любовь Голышева