В Тюменской области в 2020 году выявлено около тысячи нарушений прав потребителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2 млн рублей составила общая сумма штрафов по итогам контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора Тюменской области в 2020 году.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Артем Никоза.

Специалисты ведомства выявили около одной тысячи нарушений обязательных требований законов, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.

"По итогам 382 контрольно-надзорных мероприятий предпринимателям было выдано 119 предписаний о прекращении нарушений прав потребителей. Также вынесено 337 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности, выдано 61 представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения", - рассказал он.

Артем Никоза добавил, что, несмотря на снижение количества проверок, средняя сумма штрафов в 2020 году возросла и составила 8 тыс. рублей.

По итогам контрольных закупок составлено три протокола об административном правонарушении. Они касались реализации товаров без предусмотренной законом маркировки, а также навязывания услуг покупателю мобильных телефонов.

Любовь Голышева