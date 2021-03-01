  • 16 марта 202116.03.2021вторник
  • USD73,2317
    EUR87,3508
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

70 компаний станут участниками свадебной выставки в Тюмени

Общество, 09:59 16 марта 2021

weddingzavodexpo.ru | Фото: weddingzavodexpo.ru

70 компаний будут участвовать в свадебной выставке Wedding Zavod Special edition. Мероприятие пройдет в Тюмени на Алебашевском базаре 20 марта с 10 до 20 часов, сообщают организаторы.

Свадебная выставка WeddingZavod – крупнейшее ежегодное событие индустрии в Тюменской области. Будущие молодожены узнают о предложениях ресторанов, отелей, баз отдыха, салонов свадебных нарядов, цветов и других компаний. Получат ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждая пара во время подготовки к церемонии заключения брака.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Вход бесплатный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , свадьба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:59 16.03.202170 компаний станут участниками свадебной выставки в Тюмени
09:48 16.03.2021В ОП РФ рассказали, чем займутся советники директоров по воспитательной работе
09:37 16.03.2021В Тюменской области очаг групповой заболеваемости COVID-19 выявлен в детском доме
09:25 16.03.2021Тюменских любителей поэзии приглашают к открытому микрофону