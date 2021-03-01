70 компаний станут участниками свадебной выставки в Тюмени

| Фото: weddingzavodexpo.ru | Фото: weddingzavodexpo.ru

70 компаний будут участвовать в свадебной выставке Wedding Zavod Special edition. Мероприятие пройдет в Тюмени на Алебашевском базаре 20 марта с 10 до 20 часов, сообщают организаторы.

Свадебная выставка WeddingZavod – крупнейшее ежегодное событие индустрии в Тюменской области. Будущие молодожены узнают о предложениях ресторанов, отелей, баз отдыха, салонов свадебных нарядов, цветов и других компаний. Получат ответы на вопросы, с которыми сталкивается каждая пара во время подготовки к церемонии заключения брака.

Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. Вход бесплатный.