В Тюмени назовут победителей Зимнего фестиваля ГТО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 350 человек приняли участие в Зимнем фестивале ГТО в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

За награды боролись 34 команды школьников (13-17 лет) и 19 команд взрослых (30-49 лет). Тюменцы выполняли восемь нормативов: бег на 60 м, 2 и 3 км, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, подтягивание стрельба из пневматической винтовки и др.

Церемония награждения победителей Зимнего фестиваля ГТО состоится в "Конторе пароходства" 16 марта. Начало в 14 часов.