В Тюмени и Тобольске 94 человека стали золотыми медалистами чемпионата "Молодые профессионалы"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

275 медалей, в том числе 94 золотых, 87 серебряных и 94 бронзовых вручили победителям и призерам VIII Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 16 марта. Церемонии награждения прошли в Тюмени и Тобольске.

"Полученные навыки позволяют вам называть себя настоящими профессионалами. Я надеюсь, что вы будете востребованы на рынке труда, желаю вам новых побед и достижений", - обратился к конкурсантам заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

Поздравляя победителей, призеров и их наставников, директор департамента образования и науки Алексей Райдер подчеркнул, что участники чемпионата научились самоорганизации и самопрезентации. Руководитель департамента труда и занятости населения Александр Сидоров поблагодарил конкурсантов за вклад в будущее региона.

В 2021 году чемпионат собрал почти 500 участников из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Голышманово. Среди них - студенты ссузов и молодые рабочие в возрасте до 22 лет. Участники старше 50 лет демонстрировали мастерство в направлении "Навыки мудрых". В некоторых компетенциях соревновались школьники 16 лет и младше. В этом году самому молодому конкурсанту исполнилось 13, самому старшему - 67 лет.

"Я впервые участвую в конкурсе профмастерства. Задания не показались слишком сложными, я вполне доволен собой и тем, что узнал свои сильные и слабые стороны, научился новому. Конкурс был интересным, думаю об участии в будущем году", - рассказал серебряный призер в компетенции "Кузовной ремонт", студент Агропедагогического колледжа (Голышманово) Данил Распускалов.

Участники боролись в 48 компетенциях. В 2021 году организаторы предусмотрели для них 14 новых направлений.

"За свои 62 года я сменил много профессий. Уже пенсионер, но и в этом возрасте нужно развиваться, не сидеть без дела. Готовился, однако на соревновании допускал ошибки. К тому же вместе со мной соревновались женщины, подумал, что нужно уступить первое место даме", - пошутил серебряный призер в компетенции "Малярные и декоративные работы" Владимир Васюткин.

Победителей и призеров регионального этапа, а также их наставников поощряют денежными призами. Их имена заносят в региональную базу талантливой молодежи, доступ к которой имеют работодатели.

Победители регионального этапа смогут участвовать в отборочных соревнованиях за право выхода в финал национального чемпионата 2021 "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Они пройдут в Башкортостане в апреле 2021 г.

Татьяна Ковалева