В Тобольске 26 школьников представили исследовательские работы на конкурс Вернадского

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского прошел в Тобольске, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

26 школьников представили свои учебно-исследовательские работы. Их оценили эксперты конкурса и программы СИБУРа "Формула хороших дел", сотрудники Тобольской комплексной научной станции, специалисты региональных вузов. Авторы лучших исследований примут участие во всероссийском конкурсе.

На специальной образовательной сессии чтений директор некоммерческого партнерства "Птицы и Люди" Юлия Горелова поделилась с педагогами секретами создания успешных учебно-исследовательских работ, а руководитель научной программы Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского Алексей Обухов рассказал школьникам, как правильно выбрать тему исследования и сделать исследовательскую работу не только научной, но и увлекательной.

Участников и гостей чтений познакомили с ближайшими планами проектов "Территория чибисов" и "Тобольский лес", которые реализуются СИБУРом в рамках программы "Формула хороших дел" в Тюменской области, и пригласили принять участие в мероприятиях проектов.