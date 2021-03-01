  • 15 марта 202115.03.2021понедельник
  • USD73,5081
    EUR87,7981
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске 26 школьников представили исследовательские работы на конкурс Вернадского

Общество, 18:53 15 марта 2021

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского прошел в Тобольске, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

26 школьников представили свои учебно-исследовательские работы. Их оценили эксперты конкурса и программы СИБУРа "Формула хороших дел", сотрудники Тобольской комплексной научной станции, специалисты региональных вузов. Авторы лучших исследований примут участие во всероссийском конкурсе.

На специальной образовательной сессии чтений директор некоммерческого партнерства "Птицы и Люди" Юлия Горелова поделилась с педагогами секретами создания успешных учебно-исследовательских работ, а руководитель научной программы Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского Алексей Обухов рассказал школьникам, как правильно выбрать тему исследования и сделать исследовательскую работу не только научной, но и увлекательной.

Участников и гостей чтений познакомили с ближайшими планами проектов "Территория чибисов" и "Тобольский лес", которые реализуются СИБУРом в рамках программы "Формула хороших дел" в Тюменской области, и пригласили принять участие в мероприятиях проектов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , исследования , СИБУР , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:43 15.03.2021Народное голосование по выбору имени для аэропорта в Тобольске стартует в конце марта
19:12 15.03.2021Авторы медиаэкспедиции #СибирскиеЗакаты знакомят зрителей с Ялуторовском
18:53 15.03.2021В Тобольске 26 школьников представили исследовательские работы на конкурс Вернадского
18:41 15.03.2021С юными ишимцами обсудили вред наркотиков и профилактику наркопреступлений