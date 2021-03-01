Ишимских медсестер наградили знаком Даши Севастопольской

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим) | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г.Ишим)

Двум медсестрам областной больницы № 4 Ишима Ольге Прусовой и Галине Свинтицкой вручили нагрудные знаки Даши Севастопольской за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Галина Свинтицкая в медицине уже 30 лет и удостоена различных грамот, а вот медаль получила впервые.

"Именно в последний сложный год я поняла, что работаю по призванию, по зову сердца. Радуюсь каждому выздоровлению. Известие о медали было неожиданным и приятным", - поделилась она.

Медсестра хирургического отделения Ольга Прусова проработала в моногоспитале полгода и признательна старшим коллегам, которые выдвинули ее кандидатуру на награждение.

"Для меня это очень важно, постараюсь и дальше достойно работать на благо здоровья и жизни наших пациентов", - подчеркнула она.

Напомним, всего этой награды удостоены 20 работников здравоохранения региона. Нагрудный знак вручают медикам за оказание помощи при эпидемиях, самоотверженность, милосердие и особую заботу о пациентах. Награда учреждена общественной организацией "Российский Красный Крест" в 2011 году в честь героини обороны Севастополя в Крымскую войну.