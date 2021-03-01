Пациенты госпиталя "Мать и дитя Тюмень" получают помощь в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Различные виды помощи в рамках национального проекта "Здравоохранение" оказывают в клиническом госпитале "Мать и дитя Тюмень". Учреждение работает, в том числе, по программе обязательного медицинского страхования.

Как рассказал на брифинге 16 марта генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер, в Тюмени работает отличная команда специалистов, а жители региона получают своевременную высокотехнологичную помощь.

"Если говорить о направлениях национального проекта, то мы работаем по острому коронарному синдрому – проводим комплексное лечение этого заболевания. Выполняем сложнейшие уникальные операции при наличии эндометриоза и злокачественных новообразований органов малого таза. Также лечим бесплодие, в том числе с помощью метода экстракорпорального оплодотворения. Вся эта работа очень важна и продолжится в 2021 году", - подчеркнул он.

С 2019 года госпиталь был включен в программу диспансеризации взрослого населения Тюменской области. За это время здесь провели более 100 тыс. исследований шейки матки методом жидкостной онкоцитологии, из них 63 тыс. – в 2020 году. Благодаря современному методу диагностики удалось подтвердить 10 случаев онкологии в 2019 году и 11 случаев – в 2020-м.

По словам главного врача госпиталя "Мать и дитя Тюмень" Татьяны Ербактановой, метод жидкостной онкоцитологии позволяет повысить выявляемость предраковых заболеваний, вовремя их пролечить и тем самым предотвратить развитие онкологии.

"В 2021 году мы эту работу продолжим. В рамках диспансеризации будут проводиться исследования по раннему выявлению предраковых заболеваний. Возможно в ближайшие годы внедрим также ВПЧ-типирование, потому что рак напрямую связан с вирусом папилломы человека", - сказала она.

Отметим, в Тюмени 16 марта состоялась онлайн-конференция для акушеров-гинекологов региона. Тема внедрения метода жидкостной онкоцитологии, которая позволяет выявлять рак шейки матки на ранней стадии, стала одной из самых обсуждаемых.

Марк Курцер отметил, что этот метод совершенствуется с каждым годом. Возможности искусственного интеллекта, когда не человеческий глаз, а машина просматривает до 60 тыс. клеток за несколько секунд и определяет патологически плохие, имеют огромные перспективы.

"Взятый мазок иногда может пропустить патологию, поэтому новый метод дает другую степень надежности того, чтобы не допустить фоновое, предраковое заболевание. Тюменская область в этом направлении является одним из самых передовых регионов. Здесь это состоит на вооружении", - добавил он.

Любовь Голышева