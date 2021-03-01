В Тюмени молодые люди за фальшивые купюры купили Айфон и "Виагру"

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Двое молодых людей, уроженцы Молдавии в Тюмени за фальшивые купюры приобрели новый Айфон, препарат "Виагра". Один из фигурантов уголовного дела занимался раскладкой наркотиков. Каждый получил приговор в зависимости от тяжести содеянного, сообщает Тюменский областной суд.

Доказано, что подсудимые через объявления в соцсетях вышли на продавца Айфона, который купили за 18 тыс. фальшивых рублей.

Один из них покупал "Виагру" и фальшивками расплачивался за услуги с девушкой легкого поведения. Она позднее распознала пятитысячную подделку и обратилась в полицию.

25-летнему подсудимому за сбыт поддельных денег, с учетом положительных характеристик и отсутствия судимости, суд назначил три года лишения свободы условно и выпустил из-под стражи в зале суда.

Его подельника 1991 г. р. за фальшивые банкноты и раскладку наркотиков суд отправил в колонию строгого режима на четыре года шесть месяцев.

"Как стало известно из материалов уголовного дела, молодые люди попали под влияние некоего Гуцула, дело выделено в отдельное производство, который через них организовал сбыт фальшивок. Купюры были очень высокого качества и на первый взгляд их очень сложно отличить от настоящих", - рассказали в облсуде.