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Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень – Омск

Общество, 11:26 17 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двое взрослых и ребенок пострадали на 25-м км трассы Тюмень – Омск 16 марта.

Женщина, управлявшая автомобилем "Лада", въехала в машину Hyundai Solaris.

"По предварительным данным, не выдержала скорость и дистанцию. В ДТП пострадали трое. Это 29-летняя водитель "Лады", 27-летняя пассажирка этой машины и ее четырехлетняя дочь", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У всех людей из "Лады" диагностированы различные травмы. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , Тюмень - Омск

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