  • 17 марта 202117.03.2021среда
  • USD72,9619
    EUR86,9852
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Актеры против мошенников: в Ишиме снимут профилактические ролики

Общество, 18:29 17 марта 2021

Министерство внутренних дел Российской Федерации во ВКонтакте | Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации во ВКонтакте

Актеры Ишимского народного театра примут участие в создании социальных роликов для профилактики основных видов мошенничества. В них они совместно с представителями закона расскажут, как себя вести, чтобы не стать жертвой обмана.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель общественного совета при МО МВД России "Ишимский", главный режиссер театра Данил Султанов.

"Будет снято четыре-пять 40-секундных роликов, в которых отыграем несколько распространенных ситуаций: звонок "маме", из службы безопасности "банка" и интернет-продажи – именно на такие уловки чаще всего попадаются люди", - рассказал он.

После актерского привлечения внимания к проблеме сотрудники полиции расскажут о последствиях необдуманных действий в похожей ситуации и предложат правильные варианты поведения.

Съемки продлятся до конца марта, демонстрировать ролики будут в средствах массовой информации и на городском экране Ишима.

Нестандартный вариант профилактики мошенничества предложил начальник МО МВД России "Ишимский" полковник полиции Роман Валерьев. Проект будет реализован силами администрации города, полиции и театра.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# актеры , Ишим , мошенничество , полиция , профилактика , социальный ролик , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 17.03.2021Актеры против мошенников: в Ишиме снимут профилактические ролики
18:06 17.03.2021В Тюменской области уже год действует режим повышенной готовности из-за COVID-19
18:00 17.03.2021Туристы удивляются, почему в Тюмени нет нефти, но есть минеральные источники
17:54 17.03.2021Для мечтающих стать предпринимателями и начинающих бизнесменов в Тюмени пройдут мастер-классы