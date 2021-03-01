Актеры против мошенников: в Ишиме снимут профилактические ролики

| Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации во ВКонтакте | Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации во ВКонтакте

Актеры Ишимского народного театра примут участие в создании социальных роликов для профилактики основных видов мошенничества. В них они совместно с представителями закона расскажут, как себя вести, чтобы не стать жертвой обмана.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель общественного совета при МО МВД России "Ишимский", главный режиссер театра Данил Султанов.

"Будет снято четыре-пять 40-секундных роликов, в которых отыграем несколько распространенных ситуаций: звонок "маме", из службы безопасности "банка" и интернет-продажи – именно на такие уловки чаще всего попадаются люди", - рассказал он.

После актерского привлечения внимания к проблеме сотрудники полиции расскажут о последствиях необдуманных действий в похожей ситуации и предложат правильные варианты поведения.

Съемки продлятся до конца марта, демонстрировать ролики будут в средствах массовой информации и на городском экране Ишима.

Нестандартный вариант профилактики мошенничества предложил начальник МО МВД России "Ишимский" полковник полиции Роман Валерьев. Проект будет реализован силами администрации города, полиции и театра.

Инна Кондрашкина