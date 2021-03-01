140 спортсменов поборются за медали первенства Тюменской области по тхэквондо

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Тюменской области по тхэквондо (ВТФ) состоится в спорткомплексе "Здоровье" 19-21 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

На соревнования заявилось 140 человек преимущественно из Тюмени и Ялуторовска. К участию в первенстве среди юниоров и юниорок (15-17 лет) допущены спортсмены, имеющие квалификацию не ниже 1 пума и 1 юношеского разряда. Требования для юношей и девушек (12-14 лет) - квалификаця не ниже 6 гыпа и 2 юношеского разряда.

"Мы недавно вернулись с первенства Уральского федерального округа среди юниоров 15-17 лет, которое проходило в Сургуте. У нас хорошие результаты – третье командное место: 3 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали, - напомнил старший тренер по тхэквондо Тюменской области Павел Борисов. – Десять спортсменов представляли наш регион на соревнованиях, почти все наши воспитанники, шестеро выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, трое получили право представлять область на первенстве России. Большинство ребят дебютировали в этом возрасте. Всем составом участвуем и в предстоящих соревнованиях".

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Программа областных соревнований здесь.