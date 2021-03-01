Тюменские врачи воссоздают пораженную раком челюсть на 3D-принтере

Медицинский город Медицинский город

Тюменские врачи научились воссоздавать челюсть пациента больного раком на 3D-принтере. Онкологическое образование челюсти встречается не так часто, но его последствия всегда предсказуемы - рак разрушает пораженную часть челюсти, сообщает Медицинский город.

Постепенно даже прочные костные структуры сдаются под натиском злокачественного процесса, доставляя мучения пациенту. Раньше место пораженного участка занимали титановые пластины, но они нередко воспринимались организмом как инородное тело, отторгались или прорезывались сквозь мягкие ткани.

С конца 2020 г. в онкологическом отделении №2 под руководством заведующей Юлии Шубиной, поражённую челюсть восстанавливают материалом собственной кости пациента.

Челюстной протез хирурги делают из участка малоберцовой кости, который извлекают у пациента вместе с мышцами, кожей и сосудами. По словам хирургов отделения, кость голени не несёт как таковой опорной функции, и изъятие её некоторой части не отражается на здоровье и состоянии пациента. Несколько дней после операции пациент ходит с тростью, впоследствии опора становится ненужной, и кость самостоятельно нарастает.

"Мы идём в ногу со временем и воссоздаём будущую челюсть пациента на 3D принтере, - рассказала Юлия Шубина. - Это сложная процедура, при которой учитываются физиологические особенности как челюсти, так и малоберцовой кости пациента. Позже, по трёхмерному титановому шаблону, изготовленному индивидуально для каждого пациента в Новосибирске, мы собираем протез из кости пациента как "драгоценный конструктор". Он в точности повторяет контуры и функции прежней, здоровой челюсти, а далее мы имплантируем его вместе с титановым шаблоном и запускаем кровоток".

Многоступенчатую и длительную по времени операцию тюменские хирурги выполняют в один этап и одной бригадой из четырех или шести человек.

Совсем недавно вторая пациентка выписана из Медицинского города с новой челюстью и качеством жизни, которое было до болезни. Впоследствии ей установят зубные импланты, и женщина сможет забыть о перенесённом заболевании.