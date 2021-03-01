Тюменцы не спешат брать бездомных животных из приюта

| Фото: Алёна Черноусова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Алёна Черноусова, ИА "Тюменская линия"

Только одну собаку забрали в добрые руки из приюта для бездомных животных "Лучший друг" в Тюмени с февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала его руководитель Анна Москвина во время визита волонтеров в приют, организованного "Конторой пароходства".

16 добровольцев впервые побывали здесь. Каждый захватил с собой угощение и средства первой необходимости для собак. Кошек сейчас в приюте нет.

Анна Москвина пояснила: "У нас в прошлом году заморозили отопление в домике, мы всех кошек раздали. Ремонт делаем, но на данный момент у нас нет куратора кошек, чтобы все контролировать. Зато есть 120 собак, а выводить их некому. Самая хорошая помощь - это прогулка с ними".

В приюте размещены 120 собак. | Фото: Алёна Черноусова, ИА "Тюменская линия" В приюте размещены 120 собак. | Фото: Алёна Черноусова, ИА "Тюменская линия"

Волонтерам предложили для начала погулять в вольере со щенками. Гости разбились по группам. Можно, следуя их примеру, приезжать сюда и гулять с собаками, для этого созданы три вольера за счет Фонда президентских грантов. Предварительно нужно договориться по телефону: 8-961-202-41-18.

Три вольера созданы за счет Фонда президентских грантов. | Фото: Алёна Черноусова, ИА "Тюменская линия" Три вольера созданы за счет Фонда президентских грантов. | Фото: Алёна Черноусова, ИА "Тюменская линия"

Напомним, "Лучший друг" также готов принимать коллективные заявки от школ для уроков доброго и ответственного отношения к домашним животным.

"Можно жалеть бездомных животных, но куда эффективней помогать, - отметила руководитель "Конторы пароходства Юлия Саначина". - В этот приют требуются кураторы и волонтеры, это те, кто будут на постоянной основе приезжать, помогать, общаться с песиками. Советую больше действовать, чем разводить руками и переживать. Несмотря на то, что я сентиментальный человек, слезинки я не пустила. Вижу же, что они в порядке, защищены и накормлены. Это намного лучше, чем на улице бродить в одиночку. В наших силах помочь и сделать их счастливее".

[IMG_13

В Тюмени действуют три приюта для бездомных животных. Выживают они благодаря пожертвованиям. Ежемесячно на содержание требуются 80-90 тыс. рублей.

Алёна Черноусова