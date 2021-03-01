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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Перенесшим инфаркт и инсульт тюменцам рекомендуют поставить прививку от COVID-19 в первую очередь

Общество, 14:19 19 марта 2021

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

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Пройти вакцинацию от COVID-19 людям, перенесшим острый инфаркт миокарда, инсульт и имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания рекомендовал заведующий Боровской больницей, филиала Областной больницы №19 Роман Макаров.

Это необходимо сделать потому что у пациентов с коронавирусной инфекцией нарушается свертываемость крови и повышается риск тромбообразования, отметил он.

"Хронические заболевания периодически активизируются, ухудшая состояние человека. Это происходит и при вирусе COVID-19, но в более агрессивной форме и более стремительно, - сказал врач. - Чем раньше вы провакцинируетесь, тем меньше риск осложнений при коронавирусной инфекции".

Медик напомнил, что в группе риска - прежде всего пациенты старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Однако вакцинация необходима и людям молодого возраста.

"Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нуждаются в вакцинации от вируса COVID-19, но только в стабильном состоянии", - говорит Роман Макаров.

Перед вакцинацией пациентам необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Соб.инф

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# вакцинация , коронавирус , прививка

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