В Тюменской области 64 человека выздоровели после COVID-19 за сутки

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

64 жителя Тюменской области выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии от болезни оправились 30 тыс. 906 человек.

Зафиксировано 76 новых случаев заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 810.

К ИВЛ подключены 11 пациентов. 5668 человек остаются под медицинским наблюдением. 971 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.