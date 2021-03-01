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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 64 человека выздоровели после COVID-19 за сутки

Общество, 15:00 19 марта 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

64 жителя Тюменской области выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии от болезни оправились 30 тыс. 906 человек.

Зафиксировано 76 новых случаев заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 810.

К ИВЛ подключены 11 пациентов. 5668 человек остаются под медицинским наблюдением. 971 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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