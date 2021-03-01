Оздоровительный центр "Ребячья республика" в Тюмени обновили и оснастили техническими новинками

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 лет исполняется крупнейшему в Тюменской области оздоровительно-образовательному центру детского отдыха "Ребячья республика" в 2021 году. В юбилейный год лагерь встречает юных гостей ремонтом в столовой, новым оборудованием в игровом центре, обновленными мастерскими и музеем, который оснастили техническими новинками и добавили цифровой архив.

"Самым большим сюрпризом оказалась новая столовая, она стала такой современной. Я в "Ребячьей республике" отдыхала уже четыре раза и снова вернусь этим летом. Вожатые, друзья, лидерские смены, атмосфера - все знакомое и любимое", - рассказала тюменская школьница Арина Сасько.

Какую трансформацию пережил за 30 лет детский центр, как справился с экономическими трудностями 90-х годов и финансово окреп к сегодняшнему дню, рассказала президент Ассоциации отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" Лариса Шилова участникам открытого международного семинара организаторов детского отдыха, который проходит в Тюмени. По словам руководителя, центр реализует много образовательных программ и интересных проектов и активно вкладывается в развитие материально-технической базы. С учетом популярности коммерческих смен, проекты "Ребячьей республики" на 70% финансируются из средств, заработанных самим учреждением.

Постоянный коллектив центра - 174 человека, за смену здесь принимают до 350 детей, в пандемию число отдыхающих сократили. Летом 2021 года детские организации в Тюменской области сделают акцент на реабилитационное, оздоровительное направления, а также гражданско-правовое и патриотическое воспитание. На это ориентированы и в "Ребячьей республике".

"Мы не меняем программы структурно, но поддержим указанную тематику, будем больше работать в патриотическом направлении. Оздоровление детей также останется нашим приоритетом", - сказала заведующая педагогической службой центра "Ребячья республика" Екатерина Залесова.

Большой праздник к юбилею в "Ребячьей республике" устроят в июне, но праздничное настроение, говорят в лагере, почувствуют дети со всех смен, а по итогам юбилейного года ребят ждет приятный подарок.

"Они будут соревноваться в социальных проектах. Мы учредили грант "Ребячьей республики", проведем в конце летних смен или года форум и передадим его победителям на воплощение своих идей. Конечно, нам бы хотелось, чтобы они написали проекты развития инфраструктуры "Ребячьей республики" или "Олимпийской ребячки". Пусть пробуют свои силы, а мы поддержим", - сказала Лариса Шилова.

Татьяна Ковалева