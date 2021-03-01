На региональном форуме РДШ определили важные компетенции современных школьников

| фото регионального отделения РДШ | фото регионального отделения РДШ

Критическое мышление, эмоциональный интеллект, коммуникативный навык и работа с информацией – это важные компетенции, которыми должен обладать современный школьник.

К такому выводу пришли участники регионального педагогического форума Российского движения школьников, который прошел в Тюмени 17 и 18 марта.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" один из экспертов форума Ольга Дежурко, список актуальных навыков выбрали участники форума. Они объединились в группы и расшифровали, что означает та или иная компетенция, как она формируется и проявляется в жизни.

"Были сделаны выводы, что формируя эти компетенции у школьников мы, педагоги, развиваем их в себе. Потому что если мы сами не знаем и не можем оценить собственное эмоциональное состояние, то будет очень сложно рассказать про это детям. Это такой полезный взаимовыгодный момент в развитии школьников посредством формирования у них нужных навыков и компетенций и в развитии себя как педагога, который с этими детьми работает", - рассказала она.

Отметим, участниками регионального форума РДШ стали 50 человек, еще более 130 экспертов присоединились к мероприятию дистанционно. Мероприятие прошло в Тюмени впервые, до этого ежегодно специалисты встречались в рамках педагогической конференции.

Участниками форума стали муниципальные кураторы РДШ, координаторы проекта "Навигаторы детства", кураторы РДШ школ, председатели первичных отделений и те, кто в будущем хочет занять ставку советника директора школы по воспитанию и детским общественным объединениям.

"Были затронуты актуальные вопросы федеральной повестки, деятельности "Российского движения школьников", погружались в суть региональных проектов. Встреч вживую не было целый год, задача была вдохновить и зарядить людей и пообщаться и, в том числе, актуализировать направления деятельности" - рассказала председатель Тюменского регионального отделения РДШ Наталья Ахлюстина.

Даты проведения форума совпали с днем воссоединения Крыма с Россией. Поэтому тюменцы поздравили крымчан с праздником, выстроившись в большое пульсирующее сердце.

| фото регионального отделения РДШ | фото регионального отделения РДШ

Отметим, Российское движение школьников действует в 26 муниципалитетах Тюменской области. К движению присоединились 138 школ региона.

Любовь Голышева