Новый снегоболотоход "Хищник" испытывают в Тобольском районе

пресс-служба администрации Тобольского района пресс-служба администрации Тобольского района

Новую модель снегоболотохода и прицепов к нему разрабатывают в Тобольском районе. После прохождения испытаний получат сертификаты.

Предприятие "МЕГ ВЕСТ" выпускает пять моделей снегоболотоходов и прицепов к ним. В настоящее время планируют расширить действующий бизнес и реализовать инвестиционный проект, создав дополнительно 10 рабочих мест. Сейчас здесь трудится почти 70 человек, прежде всего, это жители села Бизино.

"Наша задача – не набрать побольше бизнес-идей, а подойти к их реализации. Мы понимаем, что инвестор на селе – это дополнительные рабочие места, занятость населения, точки роста сёл, о которых сегодня говорит правительство России. Мы готовы рассматривать проекты в различных направлениях. В Тюменской области работает уникальная система поддержки предпринимателей, инструментами которой активно пользуется и Тобольский район", - сказал глава района Леонид Митрюшкин.

Создатели снегоболотоходов прошли путь от детского увлечения конструкторами до стабильно работающего производства. С момента открытия в 2007 году предприятие выпустило около 500 проходимых машин.

Вездеходы под торговой маркой "Хищник", собранные в Тобольском районе, поставляют в Москву, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, на Камчатку, Чукотку и в страны ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.