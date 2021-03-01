Тюменские казахи начали праздновать Наурыз

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народный весенний праздник Наурыз казахская община Тюменской области начала отмечать в деревне Земляная Голышмановского городского округа. Казахи пригласили на праздник друзей всех национальностей.

"Сегодня мы дали старт серии праздничных мероприятий, посвященных Наурызу. 21 марта праздник пройдёт в Ишиме, а 10 апреля - в Упоровском районе. Конечно, хотелось бы провести один большой праздник для всех жителей Тюменской области, позвать гостей из других регионов страны и Республики Казахстан. Но мировая пандемия COVID-19 диктует свои условия. В последнее время эпидемиологическая ситуация улучшилась, но все же мы стараемся минимизировать возможные риски", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Наурыз - древний праздник прихода весны, с которого для казахов начинался Новый год. Для кочевников-скотоводов он символизировал окончание тяжелой зимы и пробуждение природы.

На живописной поляне в березовом лесу рядом с деревней Земляная расположились казахская юрта и русская деревянная изба. Рядом дымят кухни - готовится праздничное угощение. Со сцены звучат казахские и русские песни. Меряются силами батыры на соревнованиях по гиревому спорту. А на соседнем поле проходят конные скачки. Наурыз - это праздник для всех жителей муниципалитета, подчеркнул в беседе с обозревателем "Тюменской линии" глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

"Казахи - одна из самых многочисленных национальностей в нашем муниципалитете. Мы стараемся помогать им в сохранении родной культуры и традиций. Но при этом голышмановцы не делятся по национальному признаку, а все вместе трудятся на общее благо", - сказал он.

Евгений Бабенко