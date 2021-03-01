На платформе "Открытое образование России" стартует курс ТюмГУ по расходометрии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Курс "Расходометрия в нефтегазовой промышленности" стартует на платформе "Открытое образования России" 29 марта. Цель дисциплины – изучение важнейшего на данный момент направления в нефтегазовой отрасли, в частности - освоение методов измерения расхода одно- и многофазных потоков, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участников познакомят с основными областями применения систем измерения расхода и учета нефти, газа, воды и их смесей в нефтегазовой промышленности; классификацией и типами расходомеров; обработкой сигнала; физическими основами измерений и примерами промышленного применения приборов учета расхода флюида.

Длительность курса – шесть недель, записаться на участие в курсе можно по ссылке.

В настоящее время ТюмГУ нарастил присутствие на платформе "Открытое образование", предлагающей онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Среди представленных курсов - восемь от Тюменского госуниверситета.