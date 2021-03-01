Ишимские врачи возобновили выездные медосмотры

| Фото: Жанна Стрижак, Областная больница № 4 | Фото: Жанна Стрижак, Областная больница № 4

Выездную работу возобновили врачебные бригады узких специалистов Областной больницы № 4 Ишима. Офтальмолог, ревматолог, невролог, уролог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог и другие медики проконсультировали в марте 236 жителей в Викулово, Абатском и Бердюжье. 23 марта состоится выезд в Армизонскую больницу, сообщает медучреждение.

"Не у каждого сельского жителя есть возможность ехать в город, чтобы прийти на прием к врачам узких специальностей, поэтому и была сформирована бригада из тех специалистов, консультация которых востребована на периферии, - рассказал главный врач Областной больницы № 4 Вячеслав Афанасьев. - Мы учитываем потребности каждой территории и по возможности комплектуем врачебную бригаду по заранее утвержденному на год графику. Медицинская помощь должна быть доступной каждому, независимо от места проживания".

По мнению жительницы с. Абатское, волонтера Ольги Прокопьевой, замечательно, что у пожилых людей появилась возможность пройти осмотр у офтальмолога и ревматолога.

"Рада, что сегодня мои подопечные прошли осмотр, им назначили необходимое лечение. Хотим, чтобы такая практика осуществлялась и дальше", - добавила она.

В апреле запланированы выезды узких специалистов в Викуловскую, Бердюжскую и Сорокинскую больницы. Прийти к ним на прием жители этих территорий могут по направлениям от врача-терапевта или педиатра. В составе бригад есть и детские врачи: врач функциональной диагностики, уролог, невролог, кардиолог. Даты визитов и состав бригады врачей можно узнать в регистратуре поликлиники по месту жительства.