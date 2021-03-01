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Юные читатели встретятся с тюменскими писателями

Общество, 11:35 22 марта 2021

Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Встречи с тюменскими писателями и поэтами Василием Михайловныи и Антониной Марковой состоятся в рамках Недели детской книги, которая пройдет с 22 по 26 марта, сообщают организаторы.

24 марта в 14 часов начнется мероприятие "Я весну узнаю не по птицам". На нем юные читатели познакомятся с творчеством поэта и писателя Василия Михайлова. А с поэтессой Антониной Марковой тюменцы увидятся 25 марта, начало в 12 часов.

Помимо встреч с писателями горожан в Неделю детской книги ждут литературные турниры, игра-викторина, мастер-класс по изготовлению закладок.

Для участия необходима предварительная запись в сообществе детской библиотеке им. К. Я. Лагунова во ВКонтакте или по телефону: 35-98-42.

Возрастное ограничение: 6+.

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# библиотеки , дети , чтение

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