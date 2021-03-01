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Роботы соревновались в сумо в Областной физико-математической школе

Общество, 14:35 22 марта 2021

Областная ФМШ ВКонтакте | Фото: Областная ФМШ ВКонтакте

Турнир по робосумо устроили ученики Областной физико-математической школы. Соревнования прошли среди ребят пятых классов, которые занимаются робототехникой, 3D-моделированием и прототипированием в рамках метапредметного эксперимента.

"Робосумо - аналог известного вида спорта - сумо, но в борьбе участвовали роботы, собранные и запрограммированные школьниками. В суперфинале победитель противостоял сопернику, которого собрал преподаватель. Результат - ничья", - рассказал заместитель заместитель директора по УВР Областной ФМШ Владимир Неустроев.

Робототехнике, 3D-моделированию школьники ФМШ обучаются с пятого класса и участвуют в соревнованиях различного уровня. В феврале ученики школы стали лучшими в региональном отборочном этапе VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Победители представят Тюменскую область в финале в Анапе в начале апреля.

Татьяна Ковалева

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# областная физико-математическая школа , роботы , соревнования , сумо

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