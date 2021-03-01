В Тюмени оштрафовали продавцов на стихийных рынках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 20 административных протоколов стали итогом совместных рейдов по объектам стихийной торговли в Тюмени, сообщает пресс-служба городской администрации. Продавцов-нелегалов привлекли к ответственности, они заплатят штрафы.

Их товары арестованы и отправлены на ответственное хранение, у троих товар изъят. Один нарушитель погасил долг по штрафам на месте, сумма составила 46 тыс. рублей.

Напомним, рейды с участием сотрудников полиции, департамента потребительского рынка администрации Тюмени, судебных приставов проходят ежедневно. Места проверок выбирают в том числе по жалобам горожан. Уличные продавцы нарушают условия хранения товаров: часто одежда и продукты лежат на прилавках из подручных материалов, около дорог, а ящики с продовольственными товарами стоят прямо на земле.