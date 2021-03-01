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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменского дальнобойщика оштрафовали за порчу федеральной трассы 

Общество, 13:27 22 марта 2021

Уралуправтодор во ВКонтакте | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте

Водителя, виновного в порче дорожного покрытия, оштрафовали в Тюмени, сообщает региональный суд.

Инспекторы ГИБДД на федеральной дороге "Байкал" остановили водителя автомобиля МАN с полуприцепом из Тюмени. На взвешивании машины был установлен факт перевозки слишком тяжеловесного груза.

Мужчина перевозил груз без специального разрешения и раздавил колесами участок автомагистрали. В результате его действий пострадала дорога общего пользования федерального значения.

Калининский районный суд Тюмени взыскал с дальнобойщика штраф в размере 53 тыс. рублей.

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# федеральная трасса , штраф

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