Тюменского дальнобойщика оштрафовали за порчу федеральной трассы

| Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте

Водителя, виновного в порче дорожного покрытия, оштрафовали в Тюмени, сообщает региональный суд.

Инспекторы ГИБДД на федеральной дороге "Байкал" остановили водителя автомобиля МАN с полуприцепом из Тюмени. На взвешивании машины был установлен факт перевозки слишком тяжеловесного груза.

Мужчина перевозил груз без специального разрешения и раздавил колесами участок автомагистрали. В результате его действий пострадала дорога общего пользования федерального значения.

Калининский районный суд Тюмени взыскал с дальнобойщика штраф в размере 53 тыс. рублей.