В Тюмени разыграют девять приглашений на чемпионат России по лыжным гонкам

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Девять приглашений на двоих на чемпионат России по лыжным гонкам разыграют в Тюмени. Соревнования состоятся в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 27 марта по 4 апреля 2021 г., сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Розыгрыш проходит в группах департамента спорта Тюменской области, департамента по спорту и молодежной политики Тюмени и на странице "Спорт Тюмени для всех".

Обладателей приглашений определят 25 марта с помощью приложения KonkursVK.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Каждое приглашение рассчитано на два человека. Победители смогут самостоятельно выбрать дату посещения чемпионата.

Билеты можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа (Тюмень, ул. Луначарского, 12).

Подробная информация о соревнованиях здесь.