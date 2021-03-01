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В Тюмени разыграют девять приглашений на чемпионат России по лыжным гонкам

Спорт, 18:49 22 марта 2021

ФЛГ РФ ВКонтакте

Девять приглашений на двоих на чемпионат России по лыжным гонкам разыграют в Тюмени. Соревнования состоятся в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 27 марта по 4 апреля 2021 г., сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Розыгрыш проходит в группах департамента спорта Тюменской области, департамента по спорту и молодежной политики Тюмени и на странице "Спорт Тюмени для всех".

Обладателей приглашений определят 25 марта с помощью приложения KonkursVK.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Каждое приглашение рассчитано на два человека. Победители смогут самостоятельно выбрать дату посещения чемпионата.

Билеты можно приобрести в кассе Легкоатлетического манежа (Тюмень, ул. Луначарского, 12).

Подробная информация о соревнованиях здесь.

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# лыжные гонки , чемпионат России

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