В тобольской больнице установили второй компьютерный томограф

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

В центральной поликлинике Областной больницы №3 Тобольска установили второй аппарат компьютерной томографии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый аппарат дает широкие возможности интеллектуальной постобработки для анализа сложных клинических случаев. Исследование занимает минимальное время, снимки и их описание направляют в единую базу данных, которая сформирована в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Исследования на компьютерном томографе проводят по направлениям узких специалистов и в рамках скрининга в ходе диспансеризации и периодических медосмотров.

За день диагностику выполняют порядка 40 пациентам.