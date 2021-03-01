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В тобольской больнице установили второй компьютерный томограф

Общество, 13:57 23 марта 2021

департамент здравоохранения Тюменской области

В центральной поликлинике Областной больницы №3 Тобольска установили второй аппарат компьютерной томографии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новый аппарат дает широкие возможности интеллектуальной постобработки для анализа сложных клинических случаев. Исследование занимает минимальное время, снимки и их описание направляют в единую базу данных, которая сформирована в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Исследования на компьютерном томографе проводят по направлениям узких специалистов и в рамках скрининга в ходе диспансеризации и периодических медосмотров.

За день диагностику выполняют порядка 40 пациентам.

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# компьютерная томография , Тобольск

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