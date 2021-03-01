"Транзитный путь" объединил уличных художников на выставке в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Транзитный путь" – такая тема объединяет работы уличных художников-участников выставки, которая открывается в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 23 марта.

В реж­име реального времен­и зрители смогли по­наблюдать за тем, как работает художник Миша Most. Он курировал тюменских художников Артема Долгих, Артема Овера, Риту Софт. В течение недели дистанционно они создавали карт­ины для выставки. Ра­боты выполнены в авт­орской технике худож­ников, индивидуально­сть каждого сохранен­а.