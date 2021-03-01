"Транзитный путь" объединил уличных художников на выставке в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
"Транзитный путь" – такая тема объединяет работы уличных художников-участников выставки, которая открывается в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 23 марта.
В режиме реального времени зрители смогли понаблюдать за тем, как работает художник Миша Most. Он курировал тюменских художников Артема Долгих, Артема Овера, Риту Софт. В течение недели дистанционно они создавали картины для выставки. Работы выполнены в авторской технике художников, индивидуальность каждого сохранена.