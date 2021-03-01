Тюменцы могут увидеть в небе МКС

| Фото: сообщество "Старая башня" во Вконтакте | Фото: сообщество "Старая башня" во Вконтакте

Пролет Международной космической станции могут наблюдать тюменцы в ночном небе в марте. На 30 градусов выше горизонта она поднимется 23, 26 и 27 числа.

В течение двух недель станция будет пролетать над большей частью России и странами ближнего зарубежья. По данным приложения Satellite Tracker, в Тюмени пролет МКС будет максимально видно 23 марта в 21 час 13 минут, 26 марта – в 20 часов 28 минут, 27 марта – в 19 часов 41 минуту. Смотреть нужно на южную часть неба: станция движется с юго-запада на юго-восток. Точное расписание полетов, а также данные по траектории и яркости можно найти на специализированных ресурсах и на сайте МКС.

Международная космическая станция пролетает над Землей на высоте более 400 км со скоростью 27,5 тыс. км/ч. Сейчас на ее борту семь космонавтов, в том числе два россиянина: Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. Посмотреть прямую трансляцию с МКС можно здесь.

Евгения Шевцова