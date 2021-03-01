Астрономическая неделя в Тюмени

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Часть планет Солнечной системы, пролет Международной космической станции и максимум блеска долгопериодических переменных звезд могут увидеть любители астрономии в Тюмени с 23 по 28 марта.

По данным портала Аstronet, утром до восхода Солнца можно наблюдать Сатурн и Юпитер. Обе планеты находятся на юго-востоке и движутся в одном направлении с Солнцем по созвездию Козерога. Восходят они примерно в одинаковое время – около 5 часов 30 минут, а через час скрываются в лучах Солнца.

По вечерам в мощный телескоп можно наблюдать Уран – одну из самых удаленных планет Солнечной системы. Искать его нужно чуть южнее звезды альфа Овна.

Ночью – до 2 часов – на западе виден Марс. Красная планета движется в одном направлении с Солнцем по созвездию Тельца около Гиад. Заметить Марс можно невооруженным глазом, в телескоп виден только диск планеты без особых деталей. В это время расстояние между Землей и Марсом постепенно увеличивается. Остальные планеты для наблюдений пока недоступны.

Также на неделе тюменцы могут увидеть пролеты Международной космической станции. Выше 30 градусов над горизонтом она поднимется 23 марта в 21 час 13 минут, 26 марта в 20 часов 28 минут, 27 марта в 19 часов 41 минуту. Точное расписание полетов, а также данные по траектории и яркости можно найти в специализированных приложениях и на сайте МКС.

Естественный спутник Земли Луна встретит начало недели в растущей фазе, а 28 марта вступит в фазу полнолуния и будет видна над горизонтом всю ночь.

Евгения Шевцова