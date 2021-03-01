В УФО создана система мониторинга ситуации в этноконфессиональной сфере

Фото предоставлено оперштабом Тюменской области Фото предоставлено оперштабом Тюменской области

Система мониторинга ситуации в этноконфессиональной сфере создана в регионах Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, выступая с докладом на совещании по вопросам национальной безопасности, которое провел в Ханты-Мансийске секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Основная цель мониторинга - выявление и предупреждение конфликтов, организованное взаимодействие с национальными и культурными объединениями и диаспорами", - отметил полпред главы государства.

Особое внимание в Уральском федеральном округе уделяется общественным проектам в сфере укреплению межнационального мира, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента. Во всех регионах осуществляется финансовая поддержка таких инициатив. В 2020 году ее получили 270 общественных проектов.

"В регионах сложились доверительные отношения органов власти с представителями традиционных конфессий. В большинстве случаев их позиция помогает укреплению стабильности и согласия", - отметил Владимир Якушев. Кроме того, отмечена тенденция к снижению количества межнациональных конфликтов с 17 в 2019 году до 12 в 2020 году. Жители уральских регионов положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

Полпред также обратил внимание на необходимость проведения серьезной профилактической работы с молодежью. "Большую роль в этом играют национальные диаспоры", - считает он. Владимир Якушев также отметил, что в федеральном округе изучают и распространяют лучшие практики, осуществляют оперативное реагирование на конфликты.

Напомним, в совещании принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.