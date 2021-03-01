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Сбербанк: каждый десятый телефонный звонок является мошенническим

Общество, 20:13 23 марта 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян является мошенническим. Такие данные привел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы.

"Есть так называемое социальное мошенничество, это телефонное мошенничество. Уверен, что многие лично испытали эту проблему. Сейчас примерно, по нашим расчетам, каждый десятый звонок, совершаемый любому гражданину России, это телефонное мошенничество", — сказал он.

По словам Станислава Кузнецова, основным способом осуществления мошеннических звонков является подмена номера. При этом подавляющее большинство звонков от мошенников идут из-за границы.

"Это существующие сегодня в стране возможности для подмены номера. Одним из таких институтов являются наши телекомы, особенно региональные, которые даже на этом зарабатывают", - добавил он.

Зампред правления Сбербанка предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для введения санкций для компаний из сферы телекома за подмену номера. Он уточнил, что сейчас никаких санкций для таких компаний не предусмотрено.

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# мошенничество , Сбербанк

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