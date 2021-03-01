ВТБ поможет 27 детским больницам по всей России

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

27 детским медучреждениям по всей России, в том числе, Тюменской областной клинической больнице № 1, окажет помощь банк ВТБ в 2021 году в рамках своей благотворительной программы "Мир без слёз".

Первая в этом году акция прошла 23 марта - участниками стали Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского и Детская городская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова в Москве.

Банк напоминает, что проект "Мир без слез" существует с 2003 года. Его суть заключается в приобретении необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов для детских государственных медицинских учреждений по всей стране. Приоритетными являются крупнейшие центры, принимающие на лечение наибольшее количество ребят, а также те, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

За время существования программы помощь получили более 150 больниц в 73 регионах России. Всего в 2021 году в проекте примут участие 27 больниц. География такова: Москва, Санкт-Петербург, Шахты, Кемерово, с. Курумкан Республики Бурятии, Элиста, Назрань, Анадырь, Салехард, Тюмень, Энгельс, Чита, Череповец, Ярославль, Ижевск, Оренбург, Волгоград, Хабаровск, Пенза, Нижневартовск, Джержинск, Йошкар-Ола.

"Проект “Мир без слёз” реализуется в рамках целевой программы банка ВТБ “Здоровая страна”. Для нас очень важно помогать развивать детское здравоохранение в России, чтобы каждый ребенок мог получить качественные медицинские услуги по месту жительства. С момента создания программы 18 лет назад акции проходят непрерывно из года в год. В 2020-м, когда началась пандемия, мы оперативно наладили проведение детских мероприятий онлайн и выполнили все свои планы по поставке оборудования в учреждения, которым обещали помощь. Сейчас еще не все ограничения сняты, поэтому пока мы продолжим проводить праздники в прямом эфире аккаунта @mirbezslez в Инстаграм. Одновременно с этим банк также организует закупку и поставку оборудования для детских больниц в соответствии с планом 2021 года", - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.