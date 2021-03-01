В Тюмени определят лучший школьный музей по трем номинациям

| Фото: группа «Паноптикум» ВКонтакте | Фото: группа «Паноптикум» ВКонтакте

Городской конкурс музеев школ "Паноптикум" для учеников 1-9 классов стартовал в Тюмени. Прием заявок продлится до 28 марта, сообщает городское отделение Российского движения школьников.

Для участия в конкурсе класс совместно с классным руководителем должен создать свою выставку с авторскими экспонатами, соблюдая правила музейного дела. Победителей определят в трех номинациях – "Культура", "Креатив" и "Окружающий мир".

Ребятам предлагают отснять визитку в формате видео продолжительностью не более трех минут или серии из пяти фотографий. Свои работу необходимо прислать в личные сообщения группы "Паноптикум" ВКонтакте. В письме указать фамилию, имя, отчество классного руководителя и директора, номер школы, класс и номинацию.

Организаторы отмечают, что участие в конкурсе позволит ребятам научиться азам музейного дела и самостоятельно создавать школьную экспозицию. Победителей определят путем онлайн-голосования. Самые оригинальные и качественные работы будут отмечены призами.