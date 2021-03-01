Промпроизводство в Тюменской области в январе - феврале выросло на 7,7%

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

107,7% составил индекс промышленного производства в Тюменской области за январь - февраль 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года по предварительным данным органов государственной статистики.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающего сектора региональной экономики. Здесь показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился 121,9 %. По этому показателю Тюменская область заняла шестое место среди регионов России.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 176,5 %, бумаги и бумажных изделий – 170,1 %, мебели – 137,0 %, электрического оборудования – 133,9 %, резиновых и пластмассовых изделий – 130,1 %, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 121,2 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 116,4 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 114,5 %.

"Несмотря на негативные макроэкономические последствия пандемии, тюменская промышленность уверенно выдерживает траекторию роста. Позитивную роль в этом процессе играет реализуемый в регионе комплекс мер по государственной поддержке бизнеса. Стабильный промышленный рост – одно из важнейших условий активного развития социальной сферы и повышения качества жизни земляков", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко