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Работы юных тюменцев вошли в шорт-лист фестиваля "Человеческое кино"

Общество, 18:35 24 марта 2021

РДШ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДШ Тюменской области во ВКонтакте

Проект "Без портфеля" Тюменского образовательного канала вошел в шорт-лист фестиваля экранной культуры "Человеческое кино". Выпуск, посвященный 434-летию Западной Сибири претендует на звание "Лучшая образовательная передача".

В роли ведущей выступила юная жительница Тюмени Виктория Картавцева. В своем ролике она проводит экскурс в историю первого русского города в Сибири, рассказывает о значимых местах и известных земляках. На победу в номинации имеют виды также ребята из Евпатории, Москвы и Новосибирска.

В шорт-лист фестиваля вошли и другие работы юных тюменцев. Так, в номинации "Лучший анимационный фильм" в число финалистов попали ученики гимназии российской культуры. Студия детской анимации "KinoKinderClub" представила на суд жюри три фильма: "Где прячутся коты?", "В зоопарке" и "Содружество культур. Как русские в Сибирь пришли". А в номинации "Лучший социальный ролик" в шорт-лист включен фильм "Загрязнять нельзя жить".

В числе участников конкурса также представители Санкт-Петербурга, Липецка, Владивостока, Ярославля, Нижнего Новгорода и других городов. Победителей в каждой номинации объявят 30 апреля.

Любовь Голышева

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# видео , кино , конкурс , школьники

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