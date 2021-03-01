  • 24 марта 202124.03.2021среда
  • USD75,3585
    EUR89,7670
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области стартовала кампания по набору волонтеров в проект "Бессмертный полк онлайн"

Общество, 15:46 24 марта 2021

cdn.moypolk.ru

Набор волонтеров для участия в проекте "Бессмертный полк онлайн" стартовал в Тюменской области. Добровольцы помогут жителям региона в регистрации историй своих дедов на сайте "Бессмертный полк".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева, работать волонтеры будут в дистанционном режиме с 15 апреля по 9 мая.

"Мы предлагаем два вида функционала. Волонтеры-модераторы проверят данные, которые жители опубликуют на сайте, на правильность и отсутствие ошибок. Историки-модераторы более детально проконтролируют достоверность исторической информации, обратят внимание на военную форму и награды. От них требуется знание истории Великой Отечественной войны", - рассказала она.

Регистрация волонтеров ведется по ссылке. После проверки федерального штаба, добровольцы пройдут обучение. Сопровождать их деятельность станет региональный штаб проекта "Бессмертный полк".

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Бессмертный полк , волонтеры , Надежда Кадеева

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 24.03.2021Мастер-классы, хороводы и обряды ждут тюменцев на фестивале "Славянский базар"
16:32 24.03.2021Дети со средиземноморской лихорадкой и болезнью Помпе получат лекарства благодаря фонду "Круг добра"
16:23 24.03.2021Из-за долгов по алиментам тюменец лишился дорогой иномарки
16:19 24.03.2021Ночью участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют четыре раза