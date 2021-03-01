В Тюменской области стартовала кампания по набору волонтеров в проект "Бессмертный полк онлайн"

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Набор волонтеров для участия в проекте "Бессмертный полк онлайн" стартовал в Тюменской области. Добровольцы помогут жителям региона в регистрации историй своих дедов на сайте "Бессмертный полк".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Надежда Кадеева, работать волонтеры будут в дистанционном режиме с 15 апреля по 9 мая.

"Мы предлагаем два вида функционала. Волонтеры-модераторы проверят данные, которые жители опубликуют на сайте, на правильность и отсутствие ошибок. Историки-модераторы более детально проконтролируют достоверность исторической информации, обратят внимание на военную форму и награды. От них требуется знание истории Великой Отечественной войны", - рассказала она.

Регистрация волонтеров ведется по ссылке. После проверки федерального штаба, добровольцы пройдут обучение. Сопровождать их деятельность станет региональный штаб проекта "Бессмертный полк".

Любовь Голышева