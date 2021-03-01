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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени для школьников провели открытый урок на Туре

Общество, 19:27 24 марта 2021

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Открытый урок для воспитанников школы-интерната "Горизонт" провели спасатели. Ребята узнали, какую спецтехнику используют инспекторы ГИМС, увидели в работе судно на воздушной подушке, снегоход и квадроцикл, сообщает МЧС по Тюменской области.

В учебном классе центра ГИМС девчонкам и мальчишкам показали учебный фильм и рассказали об опасности весеннего льда.

Капитан ВМФ России в отставке Александр Непершин прочитал детям лекцию о безопасности на воде, а трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Сочи Елена Ремизова поделилась с воспитанниками школы-интерната секретами спортивного мастерства.

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# безопасность на воде , МЧС России по Тюменской области

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