В Тюмени для школьников провели открытый урок на Туре

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Открытый урок для воспитанников школы-интерната "Горизонт" провели спасатели. Ребята узнали, какую спецтехнику используют инспекторы ГИМС, увидели в работе судно на воздушной подушке, снегоход и квадроцикл, сообщает МЧС по Тюменской области.

В учебном классе центра ГИМС девчонкам и мальчишкам показали учебный фильм и рассказали об опасности весеннего льда.

Капитан ВМФ России в отставке Александр Непершин прочитал детям лекцию о безопасности на воде, а трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Сочи Елена Ремизова поделилась с воспитанниками школы-интерната секретами спортивного мастерства.