В Тюменской области развивают новые физкультурные проекты

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

44 вида спортивной и физкультурной деятельности развивают в Тюмени. Об этом рассказал начальник департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин. Теперь опыт распространяют и на муниципальные образования региона.

"В районах также создаются условия для занятий физической культурой и спортом: закупается оборудование, инвентарь для спортивных школ, развивается спортивная инфраструктура. Например, в 2020 в Казанском районе возвели футбольное поле, уличный комплекс для подготовки к выполнению нормативов ГТО. В этом году подобные комплексы появятся в Ишимском районе. В прошлом году открылась ледовая арена в Тобольске. В Заводоуковске, Ялуторовске, Тобольске открываются бассейны. В поселке Винзили строится ледовая арена", - отметил Евгений Хромин.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В области реализуются проекты: "Гиревой спорт", "Здоровая школа", "Физкультура на производстве", "Здоровое сердце". В Ишиме - "Агрофитнес" - идея проекта схожа с "Физкультурой на производстве".

Евгений Хромин добавил, что в Тюмени выстраивается надежное социальное взаимодействие с фитнес-клубами. В 34 клубах пенсионеры и дети льготных категорий могут заниматься бесплатно. В 10 школах Тюмени и в спортивной школе "Рубин" развивается бадминтон. 17 образовательных учреждений в этом году приняли участие в Спартакиаде школьников, это гораздо больше по сравнению с предыдущими годами.