Молодых тюменцев приглашают на стажировку в молодежном СМИ

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Проект "Стажировка на портале" запустил Moi-portal.ru. Участники попробуют создать подкасты, онлайн-проекты, снять видеоролики, написать статьи и новости. Лучшие смогут трудоустроиться, сообщает медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Подать заявку может любой желающий от 16 до 35 лет. Стажерам предлагают шесть направлений для обучения: "Журналистика", "Съемка/монтаж", "Подкаст", "Ведущий прямых включений", "Видеоинженерия", "Создание онлайн-проектов".

"При формировании направлений стажировок мы отталкивались от привычных специализаций СМИ и востребованных трендов новых медиа (подкаст, онлайн-проект). На протяжении десяти лет Moi-portal.ru создает различные авторские виды контента: новости, проекты, трансляции, видео и фото. И этим большим опытом мы готовы делиться с молодыми людьми, которые хотят развиваться в медиа индустрии", — отметил руководитель Moi-portal.ru Илья Злыгостев.

Первые занятия проекта стартуют в апреле и пройдут в течение месяца. Лучшие работы участников будут опубликованы на сайте Moi-portal.ru и социальных сетях. Каждый получит диплом о прохождении стажировки. Лучшие стажеры могут получить работу видеографа или стать авторами редакции.

Стажеры приобретут теоретические знания, которые смогут применить при выполнении итогового задания. Работа пройдет в командах в течение двух недель. Шесть направлений стажировки поделят на три потока: в каждом по два направления, которые одновременно проходят обучение. Спикерами станут сотрудники Moi-portal.ru — журналисты, медиаменеджеры, ведущие, продюсеры и видеографы.

Регистрация открыта по ссылке до 25 марта включительно.