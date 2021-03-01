Начала работу горячая линия общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия регионального общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Госдумы РФ и депутатов Тюменской областной думы в единый день голосования начала свою работу.

Номер, по которому принимаются обращения и звонки от граждан: 8-800-201-00-72.

Напомним, штаб находится во Дворце творчества и спорта "Пионер" по ул. Челюскинцев, 46, он будет работать до 30 сентября 2021 года включительно.

Горячая линия предназначена для информационно-консультативного взаимодействия с гражданами, оказания помощи избирателям, разъяснения требований законодательства о выборах, выработки практических рекомендаций по решению конфликтных ситуаций в избирательном процессе, предотвращения возможных попыток дезинформации избирателей в период избирательной кампании.

Граждане, желающие стать наблюдателями за ходом выборов 2021 года, так же могут обратиться на горячую линию за консультацией.