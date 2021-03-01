Молодожены Тюменского района смогут заключить брак во Дворце культуры в День России

| Фото: zags.admtyumen.ru | Фото: zags.admtyumen.ru

Сочетаться браком в зале торжеств Дворца культуры "Вернисаж" в п. Винзили смогут пять пар 12 июня в День России.

После открытия учреждения в 2019 году возможностью провести выездную регистрации уже воспользовались несколько молодоженов.

"К торжеству зал украшают в европейском стиле, церемония проходит очень торжественно и красиво. Государственную регистрацию проводит специалист органа загс, по желанию вступающих в брак специалисты учреждения культуры могут предложить дополнительные услуги. До пандемии мы успели провести в "Вернисаже" три церемонии, еще одну - во время пандемии с ограниченным числом гостей", - рассказала начальник управления загс Тюменского района Наталья Яркова.

Заявления принимают в управлении ЗАГС Тюменского района по предварительной записи.

Татьяна Ковалева