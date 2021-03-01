  • 26 марта 202126.03.2021пятница
  • USD76,1741
    EUR89,9768
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Молодожены Тюменского района смогут заключить брак во Дворце культуры в День России

Общество, 11:17 26 марта 2021

zags.admtyumen.ru | Фото: zags.admtyumen.ru

Сочетаться браком в зале торжеств Дворца культуры "Вернисаж" в п. Винзили смогут пять пар 12 июня в День России.

После открытия учреждения в 2019 году возможностью провести выездную регистрации уже воспользовались несколько молодоженов.

"К торжеству зал украшают в европейском стиле, церемония проходит очень торжественно и красиво. Государственную регистрацию проводит специалист органа загс, по желанию вступающих в брак специалисты учреждения культуры могут предложить дополнительные услуги. До пандемии мы успели провести в "Вернисаже" три церемонии, еще одну - во время пандемии с ограниченным числом гостей", - рассказала начальник управления загс Тюменского района Наталья Яркова.

Заявления принимают в управлении ЗАГС Тюменского района по предварительной записи.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# брак

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 26.03.2021Тюменские управляющие компании могут получить субсидии на озеленение
12:35 26.03.2021В Тюмени работодатели встретились с потенциальными соискателями рабочих мест
12:25 26.03.2021В Тюмени создали видеоролик к акции "Час Земли"
12:07 26.03.2021Пьяным водителем школьного автобуса в Тюменском районе занялась прокуратура