Негативное влияние вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин не доказано

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет. Об этом заявила главный специалист минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии им. Кулакова Наталия Долгушина.

"Не описаны механизмы, которые могут снизить овариальный резерв у женщин или вызвать нарушение сперматогенеза у мужчин. При этом имеются сообщения о том, что перенесенная инфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, увеличивает риск различных осложнений беременности и материнскую смертность", - отметила она.

Российское общество акушеров-гинекологов рекомендует проводить вакцинацию от COVID-19, особенно гражданам репродуктивного возраста, планирующим рождение детей, сообщает минздрав России.