Кто в зоне риска по тромбозам при COVID-19, рассказала врач тюменского кардиоцентра

| Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте | Фото: Тюменский кардиоцентр ВКонтакте

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О том, кто больше всего склонен к образованию тромбозов во время коронавируса, как распознать первые признаки этого серьезного осложнения и как лечиться, рассказала сердечно-сосудистый хирург Тюменского кардиоцентра Маринэ Агаджанян.

Она напомнила, что при COVID-19 повышается риск образования тромбов, которые могут привести к серьезным болезням – тромбозу глубоких вен, легочной эмболии, инфаркту миокарда. Врач сообщила, что пару недель назад вышли научные статьи, в которых называются причины тромбозов при этой инфекции, и одна из них - проникновение вируса через эндотелий сосудов.

"Еще в самом начале пандемии, когда мы не знали, чего ждать от этого заболевания, часто на прием после выписки из стационара или лечения на дому обращались пациенты с венозными тромбозами. Некоторые тромбозы никак себя не проявляли, у других уже были конкретные симптомы – отеки, посинение конечностей, выраженные боли", - отметила эксперт.

Многие пациенты тогда поддались ажиотажу и начали лечиться сами – стали принимать антикоагулянты, то есть препараты, которые снижают риск образования опасных сгустков крови в кровеносных сосудах и сердце. Это недопустимо, подчеркивает врач. Самая опасная реакция бесконтрольного приема этих лекарств – кровотечение. Такие серьезные лекарственные средства показаны ограниченному кругу пациентов.

"Сейчас мы лучше знаем специфику COVID-19 и проводим комплексную профилактику тромбоэмболических осложнений для пациентов, которые находятся в группе риска: пожилых людей, пациентов с ожирением, пациентов, имеющих онкологические или сердечно-сосудистые заболевания, тромбоз глубоких вен даже в прошлом. Важно знать, то тромбозы при ковиде чаще случаются в период лечения", - подчеркнула хирург.

Жителям региона советуют обратить пристальное внимание на распирающие боли, выраженный отек одной или обеих ног, и если он возник резко. Если после перенесенной пневмонии резко возникла и нарастает одышка, это может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии – закупоркой артерии или ее ветвей тромбами. Кроме того, если есть боль в груди - это повод пройти диагностику и обратиться к врачу.

Иногда бывает, что есть отек и одышка, но при этом тромбоза нет. Лучше исключить риск и спокойно жить дальше, чем пропустить грозное заболевание, напоминают врачи.

Дарья Казакова