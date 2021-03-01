У 68 человек выявили COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

У 68 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлен 9 тыс. 221 новый случай COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,7 % пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 тыс. 881 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 787 человек, в Санкт-Петербурге - 804, в Московской области - 540.

В Свердловской области выявили 137 заболевших, в Челябинской области - 136, в Ханты-Мансийском автономном округе - 82, в Курганской области - 42, на Ямале - 24.

Всего на сегодняшний день в России диагностировали 4 млн 492 тыс. 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 96 тыс. 612 летальных исходов, выздоровел 4 млн 109 тыс. 281 человек.