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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 69 пациентов заболели COVD-19

Общество, 14:59 23 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 69 человек диагностировали коронавирусную инфекцию в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявили 8 тыс. 457 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,2 % пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксированы 427 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 860 человек.

В Москве выявили 1 тыс. 42 заболевших, в Санкт-Петербурге - 812, в Московской области - 513.

В Свердловской области 147 новых пациентов, в Челябинской области - 138, в Ханты-Мансийском автономном округе - 78, в Курганской области - 45, в Ямало-Ненецком автономном округе - 26.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 474 тыс. 610 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 95 тыс. 818 летальных исходов, выздоровели 4 млн 88 тыс. 45 человек.

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# коронавирус , пандемия

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