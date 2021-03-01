В Тюменской области 71 человек заболел COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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71 случай коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтверждено 9 тыс. 284 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,9% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 790 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 586 человек, в Санкт-Петербурге - 865, в Московской области - 646.

В Свердловской области зафиксировано 152 случая заражения, в Челябинской области - 139, в Ханты-Мансийском автономном округе - 77, в Курганской области - 46, в Ямало-Ненецком автономном округе - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 466 тыс. 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 95 тыс. 391 летальный исход, выздоровели 4 млн 77 тыс. 185 человек.