В Тюменской области за сутки COVID-19 заболели 74 человека

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

74 человека заболели COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявили 9 тыс. 299 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12 % пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 743 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 511 человек, в Санкт-Петербурге - 881, в Московской области - 648.

В Свердловской области выявили 157 случаев, в Челябинской области - 140, в Ханты-Мансийском автономном округе - 79, в Курганской области - 49, на Ямале - 25.

Всего на сегодняшний день в России насчитывается 4 млн 456 тыс. 869 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 95 тыс. 30 летальных исходов, выздоровели 4 млн 69 тыс. 395 человек.