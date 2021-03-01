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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 59 жителей Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции

Общество, 13:53 22 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

59 жителей Тюменской области выздоровели после коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 31 тыс. 95 человек, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрирован 71 новый случай заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии - 33 тыс. 31.

К ИВЛ подключены 20 пациентов. 5 тыс. 572 человека остается под медицинским наблюдением. 971 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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